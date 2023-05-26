إزالة التعديات على أراضى الدولة في شرق البندر بأسوان ضمن الموجة الـ 21

أسوان- صلاح المسن

تواصل الوحدات المحلية بأسوان، جهودها المكثفة لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمتعلقة بإستكمال جهود الموجه الـ 21 لإزالة التعديات، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، والنظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، مع القيام عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية في مختلف قطاعات العمل العام .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة لحالة تعدى على مساحة 40 م2، وذلك بشارع شرق البندر بنطاق حى غرب المدينة، و تنفيذ أعمال النظافة العامة بنطاق حى الصداقة الجديدة، وهو الذى تزامن مع بدء وصول أطقم الينفورم الخاص بالعاملين فى منظومة النظافة ، والذى تم فيه مراعاة كافة أوجه المظهر الحضارى، والخامات الملائمة للبيئة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية للعمال، بالإضافة إلى وصول المعدات والسيارات الجديدة ، والتى سيتم تدعيم المنظومة بها بإجمالى 40 سيارة ومعدة.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية أبو الريش بحرى، بتنفيذ أعمال تغيير كشافات الإنارة المعطلة بالأعقاب بحرى على الطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة.

وفى نفس السياق، استكملت الوحدة المحلية لمدينة السباعية جهودها لتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية العاملة فى خدمة المجتمع المحلى حيث تم تغيير خطوط مياة الشرب الإسبستوس القديمة بخطوط بلاستيك حديثة بطول 500 متر طولى ٤ بوصة لبعض شوارع المدينة بمناطق البدرات والشيخ تاج ليصبح ما تم تغييره حتى الآن لمسافة 2500 متر طولى بشوارع المدينة وذلك بإشراف فنى من فرع شركة مياه الشرب بإدفو .