إزالة فورية لـ12 حالة تعد على أراض زراعية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تواصل الوحدات المحلية بأسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، وأيضاً عيد تحرير سيناء، وهو الذى يتوازى مع جهود رفع الإشغالات أولاً بأول ، بجانب إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات.