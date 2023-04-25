إزالة فورية لـ12 حالة تعد على أراض زراعية بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بأسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، وأيضاً عيد تحرير سيناء، وهو الذى يتوازى مع جهود رفع الإشغالات أولاً بأول ، بجانب إستكمال أعمال النظافة العامة ، ورفع التراكمات والمخلفات.
وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالتنسيق مع الإدارة الزراعية الإزالة الفورية لـ 9 حالات تعدى بمساحة 5600 م2 منها 2 قرار إزالة لحالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 350م2 ، بجانب إزالة 4 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 2100 م2 ، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدى بقرية وادى عبادى بمساحة 3150م2.
وفى نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بمساحة 262 م2 على أرض زراعية بقرية العتمور ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.
فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان من الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 200 م2بنطاق حى الصداقة الجديدة ، كما تم أيضاً إزالة لحالة تعدى أخرى بالبناء المخالف على مساحة 50 م2بمنطقة المحاجر بطريق السادات ، وتم مصادرة المعدات المستخدمة فى البناء .
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