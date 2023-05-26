

وقال مالاشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - "إن الجيش الروسي يواصل تدمير بقايا الحضارة في مناطق خط المواجهة. 102 غارة على 17 منطقة مأهولة بالسكان: 92 ضربة مدفعية وهجومان بالمدفعية الثقيلة وخمس غارات جوية وثلاث هجمات بدون طيار".



وأضاف المسئول الأوكراني أن العديد من القرى تعرضت لنيران الروس.. حيث تم تدمير ما يصل إلى 23 منشأة مدنية بينما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين.



وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك اليوم أن القوات الروسية قصفت منذ قليل منشأة للرعاية الصحية في دنيبرو، ما تسبب في وقوع إصابات بين النزلاء.



ونقلت (يوكرينفورم) عن ليساك قوله "استهدف الروس منشأة الرعاية الصحية، وهناك ضحايا بين نزلاء المنشأة، ولم يتم تحديد الحصيلة حتى الآن".



وأضاف أن المعلومات الدقيقة لم تأت بعد بسبب سماع دوي انفجارات في دنيبرو حيث تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المدينة.



وكانت قوات الدفاع الأوكرانية قد أسقطت 10 صواريخ كروز و 23 طائرة بدون طيار من طراز شاهد ليلة أمس على المنطقة.