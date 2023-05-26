اليوم السابع
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"أرمنت" تنفذ 6 حالات إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 1300 متر.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 08:19 م
"أرمنت" تنفذ 6 حالات إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 1300 متر.. صور إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،  بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وتنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم لمواجهة البناء المخالف، وضمن الموجة 21 للإزالات.

 

وفى هذا الصدد أعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت الحملة عن تنفيذ 6 حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية وبناء بدون ترخيص على مساحة 1300 متر في المهد، وشملت الحالة الأولى والثانية بقرية الرياينة على مساحة 450 متر عبارة عن أسوار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت، والحالة الثالثة بقرية المحاميد بحرى على مساحة 175 متر، وتم فك شدة خشبية كانت تعدى بالبناء على أرض زراعية والحالة الرابعة بقرية المحاميد بحرى على مساحة 175 متر  عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض ومونة الطين.

 

أما الحالة الخامسة بقرية الرزيقات قبلى على مساحة 350 متر وكانت بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، والحالة السادسة مخالفة بناء بمدينة ارمنت الحيط على مساحة 150 متر عبارة عن ردم حفر تمهيدا لصبها  بالخرسانة، تمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث شارك فى الحملة نائب رئيس المركز ومدير المتابعة ومشرفي الإدارة الهندسية بالمركز ومشرفي الإدارة الزراعية ومشرفى جمعية الإصلاح الزراعى.

إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1300 متر
 

 

حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 1300 متر
 
مدينة أرمنت تنفذ 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية
 

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