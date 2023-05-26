منشد أقصرى يمدح فى حب رسول الله بالمسجد العتيق بعد صلاة الجمعة.. فيديو وصور

قدم المنشد حسين البيومى إبن مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، قائد فرقة السباعية للإنشاد الدينى التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، قصيدة ومدح في حب رسول الله داخل المسجد العتيق، عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة والصيغة الإبراهيمية في الصلاة على رسول الله، وسط أجواء من البهجة بين الأهالى.

وقدم الشيخ حسين البيومى قصيدة مدح فى حب سيدنا النبى وسط المصلين بالمسجد، وتفاعلهم معه بالصلاة والسلام على رسول الله، حيث انطلق الأهالي وائمة المساجد حول محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة، وسط أجواء روحانية مباركة واستمتاع من الكبار والأطفال من المصلين، حيث قال الدكتور الشيخ اسلام النواوى من علماء وزارة الأوقاف، أنه يجوز الجهر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد دعوة وزارة الأوقاف بالصلاة على النبى لمدة 5 دقائق عقب صلاة الجمعة اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتلفزيون اليوم السابع: "نحن لا نحتاج لغرض للصلاة على النبى، في هذا التوقيت تحتاج الناس لأن تسعى للنجاة ومن أسباب النجاة هي الصلاة على النبى، وصلاة الجمعة يجتمع فيها المسلمين، وقد قال النبى: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي".

وتابع: "المصريون ليس لديهم اعتراض على الصلاة على النبى فهذا يفعلونه في كل وقت، ولكن ربما كانت هناك تساؤلات، لماذا يتم ذلك بشكل جماعى؟ أو انه ربما يفضل البعض أن يصلى على النبى مع نفسه.

وأكد الشيخ النواوى على أنه يجوز الاجتماع في الصلاة ع النبى، ومؤكدًا أن الجهر بالصلاة على رسول الله جائز.

وعن الصيغة التي سيتم ترديدها في المساجد ، قال ستكون الصيغة الإبراهيمية التي يرددها كل الناس في الصلاة "اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".