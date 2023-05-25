35.1 مليون طن واردات السوق الأوروبى من الغاز المسال الربع الأول 2023

كتبت -مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك"، أن تطور الطلب في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2023، بات واضحا استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، مدعوما بنمو الطلب الأوروبي عليه الذي بات المحرك الرئيسي لنمو الطلب العالمي، حيث ارتفع إجمالي الواردات عالمياً خلال الربع الأول من 2023 إلى 105.8 ليسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، مقارنة بنحو 103.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بمعدل نمو على أساس سنوي 2.6%.





وأضاف التقرير ،أنه على مستوى المناطق، بلغ إجمالي واردات السوق الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وتركيا) من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2023 نحو 35.1 مليون طن مقابل 32.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2022 بنسبة نمو على أساس سنوي %9%، حيث تسعى الدول الأوروبية جاهدة إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، لتحل محل الغاز الروسي ) لتحقيق أمنها .

وتابع التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد ،أن أبرز ما شهده السوق الأوروبي خلال الربع محل الدراسة هو انضمام ألمانيا إلى السوق العالمي كمستورد جديد بعد أن أعلنت عن تشغيل ثلاثة مرافئ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال دفعة واحدة، مكنتها من استيراد نحو 1.1 مليون طن، وقد جاءت غالبية الشحنات من الولايات المتحدة بإجمالي 0.94 مليون طن، تلتها أنجولا بـ 70 ألف طن، ودولة الإمارات (أبو ظبي) 50 ألف طن، وترينيداد وتوباغو بـ 50 ألف طن.

وأشار التقرير ،أنه إجمالا، جاء أكثر من 70% من إجمالي السوق الأوروبي خلال الربع الأول 2023 من ثلاث وجهات رئيسية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 16.1 مليون طن بما يعادل نحو %45.4 لتحافظ على مكانتها التي اكتسبتها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بينما جاءت روسيا في المرتبة الثانية بحصة 14.3%، ودولة قطر في المرتبة الثالثة بحصة 11.2% .