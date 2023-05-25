وفد بيت العائلة يشيد بجهود مدير هيئة الرعاية بالإسماعيلية

أشاد بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية بجهود وأعمال الدكتورمحمد سامى مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية ومتابعته المستمرة لجميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لفرع الهيئة للوقوف على تقديم خدمة طبية من الطراز الأول.

جاء ذلك خلال زيارة وفد بيت العائلة، برئاسة الشيخ أشرف السعيد الأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية لفرع الهيئة، وكان فى اسقبالهم الدكتور محمد سامى مديرعام الهيئة بالمحافظة الذى أثنى على دور بيت العائلة فى حل العديد من المشاكل الأسرية بجانب خطته الشهرية للندوات واللقاءات الدينية بالمدارس ومراكز الشباب الرعاية الصحية بضرورة التواصل من أجل التكاتف لصالح المواطن الإسمعلاوى.

ضم وفد بيت العائلة خلال الزيارة القمص بنيامين مزيد بسادة عضو مجلس أمناء بيت العائلة والشيخ جمال على المقرر المساعد للجنة الخطالب الدينى وسارة على امين عضو اللجنة الإعلامية ببيت العائلة المصرية . وحسن عباس عضو لجنة الرصد ومحمد عبدالفتاح عامر منسق بيت العائلة فرع الإسماعيلية.