وزير العدل يبحث مع النائب العام الروسي سبل التعاون المشترك بين الدولتين

كتب إبراهيم قاسم

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم بديوان عام الوزارة، إيغور كراسنوف النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب.

ومن جانبه عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وأبدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر خاصةً مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على اتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.