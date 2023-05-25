هل اللوز مفيد لمرضى للغدة الدرقية؟

كتب – حسام الشقويرى

تؤثر العديد من الحالات والأمراض على الغدة الدرقية، حيث تسبب قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها، نتيجة لذلك ينتج الجسم كميات غير كافية أو مفرطة من هرمونات الغدة الدرقية، وتلعب التغذية دورًا حيويًا فى إدارة الحالة، وعلى سبيل المثال المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية، وتشمل فوائد استهلاك الجوز انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والوفيات القلبية المفاجئة ومرض السكر، وفقا لما نشره موقع health.

وتؤثر العوامل الغذائية بشكل كبير على وظائف الغدة الدرقية، ومع ذلك قد تسبب العديد من العمليات الأخرى اضطرابات مثل أمراض المناعة الذاتية والتسامح المناعى وما إلى ذلك، واللوز كنز دفين من العناصر الغذائية، وهو الحل المثالى لصحة الغدة الدرقية، كما أنه مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والألياف والبروتين.

ويحتوى اللوز على السيلينيوم وهو معدن مناسب للغدة الدرقية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوى اللوز على نسبة عالية من المغنيسيوم الذى يساعد فى عمل الغدة الدرقية، ويعتمد النمو والتطور المناسبان على هرمونات الغدة الدرقية، وبسبب الانحرافات عن فسيولوجيا الغدة الدرقية ترتبط العوامل الغذائية ارتباطًا وثيقًا بضعف الغدة الدرقية، ويعد نقص التغذية أحد أكثر أسباب قصور الغدة الدرقية انتشارًا لدى الأطفال والبالغين في جميع أنحاء العالم.

السيلينيوم والغدة الدرقية

وفقا للدراسات ، السيلينيوم ضروري لنشاط مضادات الأكسدة في الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على التمثيل الغذائي لهرمونات الغدة الدرقية، لذلك يقلل نقص السيلينيوم من نشاط بروتينات السيلينيوم، وخاصة إنزيمات اليودوثيرونين المسئولة عن تحويل T4 إلى T3، وهذا بدوره يقلل من إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

وتشتهر الغدة الدرقية ، التي تحتوي على معظم البروتينات السلينية ، باحتوائها على نسبة عالية من السيلينيوم في الأنسجة (0.2-2 جم / جم)، ونتيجة لذلك فإنه يجعلها العضو الذي يحتوي على أكبر محتوى من السيلينيوم لكل جرام من الأنسجة.

يتم دمج السيلينيوم في بروتينات السيلينيوم. نتيجة لذلك ، فإنه يطور نشاطًا قويًا مضادًا للأكسدة. لذلك يمكن أن يساعد في الدفاع عن مضادات الأكسدة في الغدة الدرقية. يقوم بذلك عن طريق القضاء على الجذور الحرة للأكسجين التي تنتج أثناء تخليق هرمونات الغدة الدرقية.

المغنيسيوم والغدة الدرقية

تشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم ضروري لتغيير هرمون الغدة الدرقية الخامل (T4) إلى هرمون الغدة الدرقية النشط (T3). بدون هذا التحويل ، لا ينقل هرمون الغدة الدرقية الأكثر فعالية إلى الخلايا، لذلك لا تستطيع الغدة الدرقية أن تعمل بشكل صحيح عندما تكون مستويات المغنيسيوم منخفضة، وأظهرت الدراسات أيضًا أن انخفاض مستويات المغنيسيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

يتكرر انخفاض مستويات المغنيسيوم لدى الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي، والالتهاب هو أحد الخصائص المميزة لحالة المناعة الذاتية.