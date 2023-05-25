اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 10:05 م
أكرم القصاص
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نائب محافظ الوادي الجديد تلتقى وفد التنمية المحلية لإطلاق منصة" أيادى مصر "

الخميس، 25 مايو 2023 09:15 م
نائب محافظ الوادي الجديد تلتقى وفد التنمية المحلية لإطلاق منصة" أيادى مصر " المنتجات المحلية الحرفية والتراثية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد وزارة التنمية المحلية الذي يزور المحافظة لإطلاق منصة "أيادي مصر" لتسويق وترويج المنتجات المحلية الحرفية والتراثية، ودعم رواد الأعمال من الحرفيين المنتجين.
 
وأكدت نائب المحافظ، خلال لقائها مع المنتجين أن المنصة تُعد أحد آليات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم، وتسهيل الوصول للعملاء وتوفير عناء الانتقال لتسويق هذه المنتجات خارج المحافظة، مؤكدةً أن المشروع يشمل إلى جانب زيادة الفرص التسويقية للمنتجات، تدريب المنتجين لتحسين جودة المنتج وتأهيلهم للتعامل مع المنصة وإدارة الحسابات الخاصة بهم عليها.
 
كما استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم حول تعظيم الاستفادة من المنصة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما تفقدت معرض لبعض المشغولات اليدوية والحرفية، مشيدةً بجودة وتميز المعروضات وقدرتها على المنافسة وفتح أسواق خارجية لمنتجات المحافظة.
 
 

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