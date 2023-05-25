مصرع طفل غرقا بإحدى الترع فى البلينا جنوب محافظة سوهاج

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه غرقا بترعة الحلافى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها لمستشفى برديس دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة والفحص بغرق الطفل أ . ر . ص . ي 5 سنوات داخل ترعة الحلافى دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مستشفى برديس وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى وتم إنتداب مفتش الصحة الذى قام بتوقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وبسؤال أهلية الطفل تم الإفادة أنه أثناء قيامه بالهو على حافة الترعة سقط بها ولقى مصرعه غرقا تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها.