محافظ الدقهلية يحيل 156 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية ، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن ، أسفرت عن تحرير 156 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن شربين ونبرو ودكرنس ومنية النصر وتمى الأمديد وأجا المطرية وبلقاس والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين على مدار يومين وخلال اليوم الاول تم ضبط 87 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التى تم ضبطها وخلال اليوم الثانى تم ضبط 69 مخالفة تموينية وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التى تم ضبطها وكانت المحاضر التى تم تحرريرها عبارة عن محاضر نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتصرف فى دقيق بكمية قدرها 16 شيكارة ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع بدون بيانات وبدون فواتير وبيع بأزيد من السعر الرسمى وذبح خارج السلخانة ومحاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية وقد تم التحفظ على44 باكتة مكرونة وزن الكيس الواحد 400 جرام و8 باكته دقيق قمح و20 شيكارة معجون و15 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وفى سياق متصل تمكنت حملة مكبره برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالاشتراك مع الطب البيطري وقسم الإشغالات من إعدام 170 كيلو أسماك مملحه فاسده وضاره بصحة المواطنين ما بين فسيخ وسردين ورنجة كانت معده للبيع للمواطنين اليوم الخميس فى أحد الأسواق الرئيسية التى تتم بالمدينة.