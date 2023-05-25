محافظة أسوان تعلن تنفيذ أول مشروع مصنع لإنتاج المياه المعدنية فى الصعيد

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ المشروع، الذى يأتى فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الإستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان.

وكلف المحافظ، بإعداد بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة الاستثمارية القائمة على المشروع ، الذى يستهدف الاستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن استكمال خطتها بمشروعات دعم البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الاستثمارية المختصة بالمشروع للاستفادة من الهوية البصرية لاسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية ، علاوة على أهمية استخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء، وكذلك للوفاء باحتياجات المنشآت والشركات السياحية.