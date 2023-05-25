ماذا يفعل التقشير الكيميائى لـ بشرتك؟

كتبت نهير عبد النبى

تبحث الفتيات دائما عن طرق للاعتناء بالبشرة والجلد ويعتبر التقشير الكيميائى واحدا من الطرق التي تستخدمها الكثيرات لعلاج مشاكل البشرة، وحسب ما ذكره موقع webmd يمكن أن يحسن التقشير الكيميائي مظهر الجلد، حيث يتم يتم وضع محلول كيميائي على الجلد ، مما يجعله " نفطة " ويتقشر في النهاية، و عادة ما يكون الجلد الجديد أكثر نعومة وأقل تجعدًا من الجلد القديم.

يمكن عمل التقشير الكيميائي على الوجه أو الرقبة أو اليدين يمكن استخدامها من أجل:

-تقليل الخطوط الدقيقة تحت العينين وحول الفم

-يعالج التجاعيد الناتجة عن أضرار أشعة الشمس والشيخوخة

-تحسين مظهر الندبات الخفيفة

-علاج أنواع معينة من حب الشباب

-تقليل البقع العمرية والنمش والبقع الداكنة (الكلف) بسبب الحمل أو تناول حبوب منع الحمل

-تحسين مظهر وملمس الجلد

-قد تتحسن مناطق الضرر الناتج عن أشعة الشمس بعد التقشير الكيميائي.

بعد التقشير الكيميائي ، تصبح البشرة أكثر حساسية للشمس بشكل مؤقت ، لذا ضع واقيا من الشمس كل يوم، ويجب أن يذكر "طيف واسع" على الملصق ، مما يعني أنه يحمي من أشعة الشمس فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة أيضًا

من هو المرشح الجيد للتقشير الكيميائي؟



بشكل عام ، المرضى ذوو البشرة الفاتحة والشعر الفاتح هم المرشحون الأفضل للتقشير الكيميائي إذا كان لديك بشرة داكنة ، فقد تحصل أيضًا على نتائج جيدة ، اعتمادًا على نوع المشكلة التي يتم علاجها ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون لون بشرتك غير متجانس بعد العملية.

لا تستجيب ترهل الجلد والانتفاخات والتجاعيد الشديدة بشكل جيد للتقشير الكيميائي و قد يحتاجون إلى أنواع أخرى من الإجراءات الجراحية التجميلية ، مثل إعادة التسطيح بالليزر ، وشد الوجه ، ورفع الحاجب ، ورفع الجفن ، أو حشو الأنسجة الرخوة ( الكولاجين أو الدهون) ويمكن أن يساعد جراح الأمراض الجلدية في تحديد أنسب نوع من العلاج لك.

قبل التقشير الكيميائي



أخبر طبيبك إذا كان لديك أي تاريخ من الندبات ، أو قروح البرد التي تتكرر ، أو الأشعة السينية للوجه.

قبل التقشير الكيميائي ، قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول بعض الأدوية وتجهيز بشرتك باستخدام أدوية أخرى ، مثل Retin-A أو Renova أو حمض الجليكوليك. قد يصف الطبيب أيضًا المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات.

اعمل مع طبيبك لتحديد عمق قشرتك و يعتمد هذا القرار على حالة بشرتك وأهدافك من العلاج.

أثناء التقشير الكيميائي ، يشعر معظم الناس بإحساس حارق يستمر حوالي خمس إلى عشر دقائق ، يليه إحساس لاذع قد يؤدي وضع كمادات باردة على الجلد إلى تخفيف هذا اللسع وقد تحتاج إلى مسكن للألم أثناء التقشير العميق أو بعده.

ماذا تتوقع بعد التقشير الكيميائي



اعتمادًا على نوع التقشير الكيميائي ، يحدث تفاعل مشابه لحروق الشمس بعد الإجراء عادة ما ينطوي التقشير على احمرار يتبعه تقشير ينتهي في غضون ثلاثة إلى سبعة أيام يمكن تكرار التقشير الخفيف كل أسبوع إلى أربعة أسابيع حتى تحصل على المظهر الذي تبحث عنه.

قد يؤدي التقشير العميق إلى التورم وكذلك البثور التي قد تنكسر وتتقشر وتتحول إلى اللون البني وتتقشر على مدى سبعة إلى 14 يومًا ويمكن تكرار التقشير متوسط ​​العمق في غضون ستة إلى 12 شهرًا ، إذا لزم الأمر.

بعد العلاج ، قد تحتاج إلى ضمادات لعدة أيام على جزء من الجلد الذي تمت معالجته أو كله.

ستحتاج إلى تجنب أشعة الشمس لعدة أشهر بعد التقشير الكيميائي لأن بشرتك الجديدة ستكون هشة.

المضاعفات المحتملة



بعض أنواع البشرة أكثر عرضة للإصابة بتغير مؤقت أو دائم في لون الجلد بعد التقشير الكيميائي و قد يؤدي تناول حبوب منع الحمل أو الحمل اللاحق أو وجود تاريخ عائلي من تغير لون الوجه إلى اللون البني إلى زيادة احتمالية حدوث ذلك.

هناك خطر منخفض من حدوث ندبات في مناطق معينة من الوجه قد يكون بعض الناس أكثر عرضة للتندب إذا حدث تندب ، فعادة ما يمكن علاجه بنتائج جيدة.

بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من تفشي الهربس ، هناك خطر ضئيل لإعادة تنشيط قروح البرد يمكن لطبيبك أن يصف دواءً لمنع ذلك أو علاجه.