قيادات وزارة التعليم تشارك فى جلسة نقاشية بالحوار الوطنى

كتب محمود طه حسين - تصوير أحمد معروف

شارك عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، ومنهم المهندس يسرى سالم مساعد الوزير للأبنية التعليمية، وعمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للمناهج، والدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، وعبد الرؤوف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، كما شارك أيضا الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق المقرِّر المساعد للجنة التعليم والبحث العلمى بالحوار الوطنى، ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وكان الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم فى الحوار الوطنى، قد قال إن الجلسات النقاشية بالحوار كشفت عن أهميته، وأنه يهدف للخروج بنتائج إيجابية تساهم في بناء هذا المجتمع، مشيدا بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي كان على رأسها توصية أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة.

ووجه شيحة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التى كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطنى بعدما ظن البعض أنه مات إكلينيكا.

وأشار شيحة إلى أن الجلسة الافتتاحية للحوار، أكدت أن هذا حوار حقيقى فيه الرأى والرأى للآخر ومخرجاته ينتظرها الشعب كله.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول والثانى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.