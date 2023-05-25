قصة "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر" على خشبة مسرح مدرسة "فيلوباتير المصرية" بكندا.. صور

محمد عطية

استضاف مسرح مدرسة "فيلوباتير" المصرية في مدينة ميسيساجا الكندية، عرض قصة سيدنا يوسف عليه السلام، تحت عنوان "يوسف الحالم.. من كنعان إلى مصر"، وذلك علي خشبة المسرح الأكبر بالمدرسة، بالإضافة إلي إحياء فيلم قصير موازى للمسرحية من بطولة جيف مايز ولفيف من طلاب وموظفي PCC، حيث من المقرر مشاركة الفيلم القصير فى الفترة المقبلة بمهرجانات الأفلام.

وشهد العرض حضورا كبير بلغ أكثر من 1000 شخص، وفي مقدمتهم الأنبا مينا أسقف مدينة مسيساجا وفانكوفر وتوابعها، ولفيف من رجال الدين، إلى جانب السفير أحمد حافظ، السفير المصري في كندا، وكينت وركنتين، المدير التنفيذي لـACSI Eastern Canada، وشريف سبعاوي عضو مجلس النواب باونتاريو، كما انضم للاحتفال أكثر من 30 راع بين الشركات والجامعات المحلية بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الداعمة، جنبًا إلى جنب مع العائلات والأصدقاء.

وتضمن العرض فقرات غنائية واستعراضية، وتم تتويج هذا العمل الفني الضخم بأغنية هيروغليفية، وفي نهاية العرض المسرحي، انضم كبار الشخصيات بالمدرسة بأكملها على خشبة المسرح لتلقي ترحيباً وتصفيقا هائلاً من الجمهور وسط حالة من الانبهار، بأن هذا العمل الفني الضخم كان إنتاجًا مدرسيًا بقيادة طلاب تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عامًا.

كما يتزامن هذا الانتاج الهائل "يوسف الحالم.. من كنعان إلي مصر" مع بداية العام الدراسي الخامس والعشرين لـ PCC ليتوج عام 2023-2024.

"يوسف الحالم من كنعان الى مصر"، إنتاج أصلي وحصري لمدرسة PCC، وإلي طاقم العمل، كاتب السيناريو المسرحي آدم كولودني، مستوحاه على قصة يوسف في الكتاب المقدس، سفر التكوين، كتابة الأغاني والموسيقى وتسجيلها مايك تريبيلكوك، وأغنية تتويج يوسف مأخوذة من أغاني أمون رع الموجودة على جدار المعابد، وترجمة الدكتورة مصيرة عبد الله، وكلمات الأغنية الفرعونية مأخوذة من جدار المعابد الفرعونية وكانت جزء من احتفال موكب المومياوات، والموسيقي من تأليف سليم زهرة، وإخراج العمل المسرحي مينا سليمان، ومساعد مخرج إنجي بشاي وماري رياض، وأما الفيلم القصير Keys، إنتاج PCC بالتعاون مع Braveheart Media Production، بطولة جيف ميس، وطلاب PCC، والفيلم من تأليف آدم كولودني، والمنتج التنفيذي فيبي وصفي، ومدير التصوير كولين إيفانز، ومؤلف موسيقي مايك تريبيلكوك، وتصحيح الوان ريان دارنيل، وميكساج جورج بالوسيس، وإخراج مينا سليمان.

الجدير بالذكر، أن مدرسة "فيلوباتير"، أول مدرسة بتأسيس مصري فى كندا، فازت بجائزة المركز الأول للعام الرابع على التوالى فى 2022، على مستوى المدارس الخاصة بمدينة ميسيساجا الكندية، والتي تخدم الجالية المصرية.

وتعد مدرسة فيلوباتير، أول مدرسة تأسست بأيدى الجالية المصرية فى أمريكا الشمالية، وساهمت المدرسة في مبادرات متنوعة في كندا ومصر وبلدان مختلفة خلال السنوات الماضية.