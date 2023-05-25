قائد فاجنر يعلن بدء الانسحاب الفعلى من باخموت

وكالات

أعلن قائد فاجنر بدء الانسحاب الفعلي من باخموت، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال السيطرة على مدينة (باخموت) بدونيتسك، ومقتل نحو 430 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الأحد "نتيجة للأعمال الهجومية لتشكيلات (فاجنر) وبدعم من المدفعية والطيران لقوات مجموعة الجنوب بالجيش الروسي على محور أرتيوموفسك التكتيكي تم الانتهاء من تحرير المدينة ".