غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان غير مرخصة بالسنبلاوين وإحالة مسئوليها للنيابة

الدقهليه شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غلق 5 مراكز طبية لعلاج الإدمان تدار بدون تراخيص بمركز ومدينة السنبلاوين، وأمر بإحالة القائمين على العمل بهذه المراكز للنيابة العامة، لانتحالهم صفة طبيب وعدم حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدا استمرار التفتيش والمتابعة لروافد الخدمة الطبية بالعيادات والمراكز الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للشروط وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة حرصا على صحة وحياة المواطنين.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، بنتائج الحملة المكبرة التى شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين، حيث كشفت الحملة أن المراكز التى تم ضبطها تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين، وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب، ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشأت الطبية، وتم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز إلى قسم شرطة مركز السنبلاوين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لانتحالهم صفة طبيب.

وقال " مختار" إن الهدف من هذه الحملات هو تصحيح وتقنين الأوضاع لهذه المنشآت وفقا للقانون وأن يمارس العاملين فيها عملهم وفقا لتراخيص مزاولة المهنة المطلوبة، مشيرا إلى أننا جميعا كتنفيذيين مسئولين مسئولية كامله عن أى نوع من الخدمات تقدم للمواطنين من روافد الخدمة بنطاق المحافظة ولابد أن تكون كافة أماكن الخدمات مستوفاة للشروط التى تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل فى مجاله وخاصة الخدمات الطبية والصيدلية حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لكافة أشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع وخاصة المنشآت الطبية والصيدلية وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وتنفيذا لتكليفا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، بالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وفى إطار التنسيق والتعاون القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.