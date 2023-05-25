عاصمة السياحة العربية.. سياح العالم يحرصون على التمتع بالمناظر الطبيعية بمدينة أسوان

أسوان – صلاح المسن

تشهد مدينة أسوان، هذه الفترة، رواجا سياحيا كبيرا، سواء من داخل مصر أو خارجه، حيث تحتل محافظة أسوان، مرتبة مميزة في القيمة الأثرية والحضارية بين محافظات الجمهورية، لما تملكه من إرث حضاري وأثري كبير، واهتمت الدولة بتنشيط السياحة ونفذت مشاريع حيوية في قطاعي السياحة والاثار، وخاصة بمحافظة أسوان ، وهو نهج جديد تنتهجه الدولة المصرية، للتحديث والتطوير والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، في كل مكان، وفي شتى المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية.

ويتوافد زوار العالم، للتمتع بالمناظر الطبيعية الساحرة، والمزارات السياحية وجولات سيتي تورز، بمدينة أسوان، حيث تنظم شركات السياحة لعملائها من السياح من جنسيات مختلفة، عدة برامج سياحية مختلفة، على رأسها رحلات "الستى تورز"، أو "جولات البلد" حيث يتجول السياح، فى مدينة أسوان ملتقطين بعض الصور التذكارية، كذلك يقوم بعض السائحين بممارسة رياضات مثل الجري والمشي بشارع الكورنيش.

كما أن رحلات السيتي تورز، تلقى إعجاب السياح، ولها مردود اقتصادي، علي التجار وأصحاب البازرات، وتعد من بين البرامج السياحية الهامة، حيث يقوم السياح بالتسوق بحرية، ومنهم من يقوم بشراء الهدايا والفاكهة والتسالي، وبعض التذكارات السياحية من البازارات المختلفة.

من ناحية أخري، كان قد أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بدء إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى من أجل فوز أسوان عاصمة للسياحة العربية يعتمد على استثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها أسوان عبر العصور.

جاء ذلك أثناء الاجتماع التنسيقى الذى انعقد، بديوان محافظة أسوان، برئاسة محافظ أسوان، وبحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، ومساعد مدير الأمن، بجانب مسئولى ومديرى الكيانات السياحية، والأجهزة التنفيذية.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن محافظة أسوان أصبح لديها الخبرات التراكمية بعد مشاركتها فى العديد من المسابقات والمحافل الدولية والإقليمية، وأيضاً فوزها بالعديد من الجوائز، وهو الذى ساهم فى ترشيح وزارة السياحة والآثار لخوض مسابقة عاصمة السياحة العربية على مستوى الوطن العربى حيث سيتم العمل على استيفاء وتحقيق كافة المعايير والاشتراطات المرجعية التى اعتمدتها المنظمة العربية للسياحة، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية

وأشار، إلى أنه سيتم الوضع فى الاعتبار، الارتقاء بالمسارات والمزارات والمراسى والمعالم السياحية بجميع أنحاء المحافظة، وتوافقها بيئياً ، وأيضاً مع الكود الخاص بحركة سير ذوى الهمم، وهو الذى يتواكب أيضاً مع تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والتطوير والتجميل وتحديث منظومة النقل الداخلى للسيرفيس، وأيضاً تنفيذ أكثر من 12 مشروعًا متعثر منذ 14 عامًا، بجانب تنفيذ معدلات كبيرة فى مشروعات حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل وتحيا مصر والتحول الرقمى، والمحاور التنموية والكبارى والطرق لتصل محافظة أسوان للعالمية، والنهوض بالمستوى الخدمى والتنموى.

وأضاف أشرف عطية، أن أسوان تستحق أن تكون قبلة ومقصداً للسياحة العربية فى ظل حالة الإستقرار والأمن والأمان، كما أن أسوان تشهد على مدار السنة استضافة العديد من المهرجانات والبطولات والمسابقات، والأحداث الرياضية والسينمائية والثقافية والفنية، وغيرها من الفعاليات، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت هناك خطة طموحة لتطوير آليات العمل فى السياحات العلاجية والترفيهية والسفارى والصيد لإقامة مراكز متخصصة، وأنشطة متنوعة فى هذه المجالات، بما يتوافق مع تطلعات السائح العربى.



















