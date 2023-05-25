اليوم السابع
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ظهور نتيجة النقل للإعدادية بأسوان وإعلان الصف الثالث بعد انتهاء التصحيح

الخميس، 25 مايو 2023 10:21 م
ظهور نتيجة النقل للإعدادية بأسوان وإعلان الصف الثالث بعد انتهاء التصحيح أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، نتائج صفوف النقل للمرحلة الإعدادية، والتى ظهرت بدرجاتها داخل المدارس المختلفة الموزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.
 
على الجانب الآخر، تواصل المديرية التعليمية أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023، تمهيدا لإعلانها بعد اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
 
من جانبه، أكد عبد الكريم لطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه اطمأن على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم ، وشدد لطفى على ضرورة التأنى وتحرى الدقة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.
 
وأشار إلى أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من محافظ أسوان، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.
 
يذكر أنه بدأت أعمال لجان تقدير الدرجات أمس السبت 20 مايو بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة 27 ألفا و334 طالبا وطالبة موزعين على 303 لجنة.
 
 
 

نتيجه الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الأول والثانى الاعدادى

نتيجة النقل الاعدادى

اسوان

الشهادة الإعدادية

اخبار مصر



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