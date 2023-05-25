اليوم السابع
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ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الإعدادى بمدارس محافظة بنى سويف

الخميس، 25 مايو 2023 09:59 م
ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الإعدادى بمدارس محافظة بنى سويف الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف- هانى فتحى

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ظهرت بعض نتائج الصفين الأول والثانى الإعدادى ببعض مدارس محافظة بنى سويف، بعد اعتمادها رسميا، وتنتظر باقى مدار س المرحلة الإعدادية اعتماد النتيجة وإعلانها للطلاب فى موعد أقصاه السبت المقبل .

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، انطلاق أعمال تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بلغ 61 ألف طالب وطالبة .
 
وأضاف محمد عبدالتواب، أن أعمال تقدير الدرجات تبدأ اليوم الخميس، فى جميع المواد فى القطاعين " أ ، ب"، حيث يشمل القطاع "أ" إدارات "بني سويف ، ببا ، إهناسيا"، ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بإجمالي 31 ألف طالبا وطالبة والقطاع "ب"، ويضم إدارات "الواسطى، ناصر، سمسطا، الفشن"، ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بإجمالي طلاب 30 ألف طالب وطالبة
 
 

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