محافظ بنى سويف يشهد فعاليات اللقاء التدريبى لمسئولى المشاركة المجتمعية بـ"حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات اليوم التدريبي،الذي نظمته وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، لمسؤولى المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية،بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ضمن المشروع القومي"حياة كريمة"، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في وضع الخطط وتقييم الخدمات والتدريب على إعداد جلسات الاستماع والتشاور حول مشروعات الخطة الاستثمارية و المبادرة الرئاسية.

حضر اللقاء: الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، الدكتور محمد جبر _منسق عام المبادرة بالمحافظة _ معاون المحافظ، الدكتور علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية بوحدة حياة كريمة بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، ومسؤولى المشاركة المجتمعية في 40 مجلس قروي على مستوى مراكز المحافظة .

في بداية اللقاء،أكد المحافظ،اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ، لافتا إلى المتابعة المستمرة على كافة المستويات،لسير أعمال ومستجدات المبادرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية المتتابعة و الاجتماعات واللقاءات المتكررة لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات للوقوف على المعوقات وسرعة تذليلها أولا بأول وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.، لاسيما مع أهمية المبادرة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين منظومة الخدمات والمرافق وكافة مكونات البنية الأساسية والتحتية،بهدف تغيير واقع الحياة بالريف المصري للأفضل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة عقد مثل تلك الفعاليات ، خاصة وأنها تستهدف التأكيد على أهمية إدماج المواطنين ومشاركتهم في التخطيط والمتابعة للمشروعات والتقييم وقياس الأثر ومدى الرضا عن الأداء ، على اعتبار أن المواطن عنصر أساسي ورقم هام في المعادلة ،لأن الهدف والغاية من تلك الجهود والمشروعات هو تحقيق رضا وصالح المواطنين ، خاصة وأن أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة و تعزيز الجهود بينها بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن ،خاصة وان المبادرة تتماس مع احيتاجات المواطنين في المرافق والخدمات الأساسية.

وجه المحافظ باستمرار عقد تلك اللقاءات التدريبية لتأهيل ورفع قدرات مسؤولى المشاركة المجتمعية بالوحدات المحلية ، انطلاقا من أن المواطن شريك أساسى، وطرف محوري في هذا الجانب ، مؤكدا على دور مسؤولى المشاركة من الناحية الإيجابية والفعالة في إيصال المعلومة بشكلها الصحيح والدقيق دون تحريف أو تأويل،وذلك عبر المستويات الإدارة المتدرجة،لاسيما في ظل التواجد والاحتكاك المباشر مع المواطنين والقرب منهم بما يعطى مصداقية وثقة في جهود ومشروعات الدولة، وبالتالي تحقيق أعلى مستويات الرضا والقبول لدى المواطنين عن المشروعات المختلفة.

من جانبه أوضح علاء سعيد مسؤول المشاركة المجتمعية، أن اللقاء تضمن إلقاء محاضرات في عدد من المحاور والموضوعات والتي تم التدريب عليها" على مدار 3 أيام "بمركز التنمية المحلية بسقارة في الفترة من 7 إلى 10 مايو الجاري ، وذلك ضمن برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الوزارة ، شملت التعريف بمفاهيم (مدخل التنمية بالمشاركة، تقدير الاحتياجات المجتمعية، تطبقيات عملية على تقدير الاحتياجات،المساءلة المجتمعية،معاير تقيم الخدمات والرضا عنها، أدوات المساءلة المجتمعية،التخطيط التشاركي المتعلق بكيفية الإعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية،تطبق الاعتبارات البيئية والاجتماعية فحص الأهلية،أدوات المساءلة المجتمعية)،وكان الهدف منها:تعزيزمشاركة المواطنين في وضع الخطط الاستثمارية لمشروعات حياه كريمة من خلال مسئولي المشاركة المجتمعية بالمحافظات.