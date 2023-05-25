ضبط 47 طنا و890 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، وتم ضبط 45 طن مخلل به عفن وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وضبط طن رنجة بها تغير شديد فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط طن و200 كيلو زبيب منتهي الصلاحية، و300 كيلو جبنة رومى بها عفن، وضبط 390 كيلو عسل مغشوش، و29 ألف عبوة مشروب صناعى به ألوان غير مصرح بها.

كما تم ضبط 5 آلاف عبوة حلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.