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ضبط 120 طن قمح متداولة بهدف الاحتكار بمركزى أبو قرقاص والمنيا

الخميس، 25 مايو 2023 12:49 م
ضبط 120 طن قمح متداولة بهدف الاحتكار بمركزى أبو قرقاص والمنيا جانب من الحدث
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح ، وذلك في إطار تطبيق قرار السيد وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح، والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وفى ذات السياق، قاد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة بالتعاون مع الجهات المعنية على أماكن تجميع الأقماح للموردين والمزارعين، وأسفرت الحملة عن ضبط 80 طن قمح وتم التوجيه الفوري إلى صوامع وشون مركز أبو قرقاص.

من جانبه، صرح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، بأنه تم ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 40 طنًا و300 كيلو بدون تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

 


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