اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل ابنه نتيجة خلافات أسرية في الطالبية

الخميس، 25 مايو 2023 08:39 م
ضبط المتهم بقتل ابنه نتيجة خلافات أسرية في الطالبية أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على حارس عقار، لاتهامه بقتل إبنه، بمنطقة الطالبية، نتيجة خلافات أسرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن والده وراء ارتكاب الجريمة. 
 
بضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات أسرية، حيث حاول المجني عليه الاعتداء عليه بالضرب، مما دفعه لطعنه بسلاح أبيض. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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