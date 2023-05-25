ضبط المتهمين بالتعدى على سيدة بقويسنا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط سيدة وزوجها لقيامهم بالتعدى على سيدة بدائرة مركز قويسنا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.