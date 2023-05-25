ضبط المتهمين بالتعدى على سيدة بقويسنا فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط سيدة وزوجها لقيامهم بالتعدى على سيدة بدائرة مركز قويسنا بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة القسم بتضررها من أحد الأشخاص، وزوجته مقيمان بدائرة القسم، بالتعدى عليها بالسب وإلقاء زجاجات فارغة على محل ملكها كائن بدائرة المركز وإحداث تلفيات به وقيام المشكو فى حقها الثانية بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسحاجات بالصدر وحدوث مشادة كلامية بينهم لرفضها البيع لهما بالأجل، تم ضبط المتهمين وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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