اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى قويسنا بالمنوفية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:29 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى قويسنا بالمنوفية ـ أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب 3 أشخاص بإصابات بالغة وذلك إثر إنقلاب سيارة ملاكي علي نطاق دائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي، في نطاق دائؤة المركز، حيث أصيب في الحادث 3 أشخاص.

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن السبب وراء الحادث هو انفجار أحد الإطارات في السيارة أثناء سيرها أمام قرية مصطاي علي طريق مصر اسكندريه الزراعي، وإصابة 3 أشخاص ،حيث تم نقلهم جميعاً إلي مستشفي قويسنا ، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 13722 جنح قويسنا لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 


محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز قويسنا

إنقلاب سيارة



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