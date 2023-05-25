صندوق تطوير التعليم يبحث إضافة برامج تعليمية جديدة للجامعة التكنولوجية

كتب محمود طه حسين

استقبل الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من شركة «أفيك» الصينية، ضم السيدة ضحى يو مدير تطوير الأعمال، السيدة شي يو نائب مدير قسم التدريب المهني، والسيد شو هواجينج مساعد مدير قسم التدريب المهني، بمقر الصندوق.

وأكد الدكتور أحمد الحيوي، ترحيبه بالتعاون مع شركة «أفيك» الصينية من خلال الحلول التي تطرحها الشركة للتعليم الفني والمهني في مختلف المجالات، من بينها التخطيط العام للتعليم الفني، والدورات قصيرة المدى، تصميم الشهادات، إعداد البرامج التدريبية والتعليمية، تصميم المعامل والورش، بالإضافة إلى برامج تدريب المتدربين التي تشمل تدريب أعضاء هيئة التدريس وإعداد المناهج ومواد التدريس.

وأضاف - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الاجتماع تطرق إلى البرامج الجديدة التي يمكن إضافتها للجامعة التكنولوجية «أحد مشروعات الصندوق»، في مجالات الطاقة وتكنولوجيا البناء والنقل والصناعات الخفيفة، والتي يمكن من خلالها بدء تنفيذ الجامعة لبرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية لأهميته وارتباطه بمشروعات النقل التي تقوم بها الدولة لربط جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح «الحيوي» أنه تلقى خلال زيارة وفد الشركة الصينية دعوة لطلاب الجامعة التكنولوجية للاشتراك في المسابقة الدولية التي تنظمها «أفيك» في دولة كينيا بمجالات الخراطة والقطع الرقمي.

يذكر أن صندوق تطوير التعليم قام بإنشاء المجمعات التكنولوجية منذ عام 2010 لإعداد نموذج تعليمي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متقدمة على أعلى مستوى من الجودة وإمداد سوق العمل بعمالة ماهرة وفنيين ومتخصصين يتمتعون بمهارات فنية عالية تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالمؤسسات الصناعية المحلية والإقليمية والدولية، والتي انضمت بقرار مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 لإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية.