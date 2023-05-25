شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 63 "ماسورة" بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل السفينة YM MERCURY، وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، حيث تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن الى تركيا .

كما استقبل الميناء السفينة MELISSA القادمة من ليبيا، وذلك لشحن 583 ماسورة بإجمالى حمولات 2940 طن، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن الى الإمارات.

كما وصل الميناء السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا، وذلك لتفريغ 63 ماسورة تستخدم فى تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من والى الميناء، وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.