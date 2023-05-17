اليوم السابع
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تفريغ 1012 سيارة لذوى الهمم و3500 طن رخام وشحن 8650 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:14 ص
تفريغ 1012 سيارة لذوى الهمم و3500 طن رخام وشحن 8650 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد إحدى السفن
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد سفينة الرورو العملاقة GMT ASTRO القادمة من سلوفينيا وعلى متنها 1012 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة بحمولة كلية 48017 طن. 
 
وتغادر السفينة، الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة، تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة، والتخزين فى الأماكن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.
 
وذكر البيان، أن الميناء استقبل السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء.
 
كما سجل الميناء دخول السفينة CETO القادمة من تركيا، وذلك لشحن 5600 طن صودا كاوية، وانتهى الميناء من شحن السفينة ALSU بحمولة 3050 طن صودا كاوية.
 
وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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