زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة حدود بنما وكولومبيا

وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 41 كيلومترا (25 ميلا) شمال شرقي منطقة "بويرتو أوبالديا" في بنما، وعلى عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وأشار المركز إلى أن تابعا زلزاليا بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة عقب 10 دقائق من وقوع الزلزال.