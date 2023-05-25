اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة حدود بنما وكولومبيا

الخميس، 25 مايو 2023 07:55 ص
زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب قبالة حدود بنما وكولومبيا مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البحر الكاريبي قبالة الحدود البنمية-الكولومبية، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 41 كيلومترا (25 ميلا) شمال شرقي منطقة "بويرتو أوبالديا" في بنما، وعلى عمق 10 كيلومترات (6 أميال).

وأشار المركز إلى أن تابعا زلزاليا بلغت شدته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة عقب 10 دقائق من وقوع الزلزال.

 


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كولومبيا

بنما

مركز المسح الجيولوجي الأمريكي



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