اليوم السابع
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روسيا: نظام كييف هو من يقف وراء الهجوم على مبنى الكرملين بطائرات مسيرة مطلع الشهر الجاري

الخميس، 25 مايو 2023 02:36 م
روسيا: نظام كييف هو من يقف وراء الهجوم على مبنى الكرملين بطائرات مسيرة مطلع الشهر الجاري دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن نظام كييف هو المسؤول عن الهجوم على قصر الكرملين في 3 مايو الجاري بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، تعليقا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن السلطات الأمريكية تعتقد أن إحدى الفرق الخاصة الأوكرانية وراء هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين:"لقد قلنا على الفور إن نظام كييف وراء هذا الهجوم".

وأضاف بيسكوف:"لا يوجد فرق كبير لدينا بشأن من هي الوحدة الأوكرانية، التي نفذت الهجوم، نحن نعرف ذلك ونعلم به".

يُذكر أن طائرات بدون طيار استهدفت مبنى الكرملين (مقر الرئاسة الروسية) في ليلة 3 مايو الجاري، حيث جرى التصدي لها ولم تقع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لذلك.

 


الكرملين

روسيا

دميتري بيسكوف

طائرات مسيرة



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