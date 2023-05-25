اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مايو 2023 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الإجراءات الجوابية بين موسكو ومينسك بالمجال النووي جاءت ردا على التهديدات الغربية

الخميس، 25 مايو 2023 04:00 م
روسيا: الإجراءات الجوابية بين موسكو ومينسك بالمجال النووي جاءت ردا على التهديدات الغربية وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن قرار روسيا وبيلاروسيا بشأن الإجراءات الجوابية في المجال العسكري النووي جاء ردا على التصعيد الحاد للتهديدات على الحدود الغربية للبلدين.
 
وقال شويجو، خلال اجتماع لمجلس وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك، اليوم الخميس: "إن اتخاذ إجراءات مضادة في المجال العسكري النووي مع بيلاروسيا كان نتيجة التصعيد الحاد للتهديدات على الحدود الغربية للبلدين"، مشيرا إلى أن نظام الصواريخ الروسي"إسكندر-إم"،والذي يمكنه استخدام الصواريخ التقليدية والنووية على حد سواء، تم تسليمه إلى القوات المسلحة البيلاروسية. 
 
وأضاف: "لقد جرى أيضا تكييف جزء من طائرات "سو-25" الروسية للاستخدام المحتمل للأسلحة النووية"، منوها بأن الجنود البيلاروسيين تلقوا التدريب اللازم في مراكز التدريب الروسية على هذه الطائرات وغيرها من الأسلحة الروسية. 
 
كان وزير الدفاع الروسي وقع في وقت سابق من اليوم في مينسك مع نظيره البيلاروسي وثائق لنشر وتخزين أسلحة نووية روسية في الأراضي البيلاروسية.

روسيا

بيلاروسيا

مينسك

أسلحة نووية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة