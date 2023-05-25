رفع 1150 حالة إشغال وتحرير 23 محضر مخالفات فى حملة بشوارع مدينة أسوان

أسوان - صلاح المسن

شهدت منطقة وسط مدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات، والتعدي على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش، وعدد من الشوارع الفرعية، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية في إحداث حالة من التكدس والازدحام المروري بهذه الشوارع.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع 1150 حالة إشغال، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة.

وفي نفس السياق، نفذت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان، أعمال النظافة العامة بالطريق الرئيسى بالمدينة، ومنطقة الشيخ تاج، حيث تم رفع 25 طن مخلفات هدم وزراعية، مع القيام بأعمال تسوية للموقع بمعدات الوحدة المحلية.