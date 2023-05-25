اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 10:04 م
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رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشارع التجارى والطريق الدائرى بالاسماعيلية

الخميس، 25 مايو 2023 09:51 م
رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشارع التجارى والطريق الدائرى بالاسماعيلية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة، والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، تزامنًا مع موسم الصيف والإجازات وتوافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات. 
 
وقام فريق عمل الجهاز بصيانة المسطحات الخضراء بالشارع التجارى بالشيخ زايد، وتم قص وتهذيب المسطح الأخضر بالمعدات المُعدة لذلك، كما تم رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى. 
 
وفي سياق آخر، تم صيانة وقص أشجار الفيكس بالطريق الدائري بنطاق حى ثان وبالتنسيق مع الحي، وذلك على مساحة 30 فدانا مع استمرار العمل خلال الأيام القادمة لعودة الأشجار لشكلها الجمالي واللائق.
 

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