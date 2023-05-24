محافظة الإسماعيلية تستعد للمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تحضيريًا للمرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة للتعديات على أراضي الدولة والتي تبدأ اعتبارًا من السبت القادم الموافق 27 مايو الجاري وتستمر حتى 16 يونيو المقبل وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ لملف التعديات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي جهات الولاية من الموارد المائية والري والزراعة، الإصلاح الزراعي والمراقبة والتعاون الزراعي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الثروة السمكية، السكة الحديد والأوقاف.

واستعرض المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ التنسيقات التي تمت بين رؤساء المراكز والمدن وجهات الولاية من خلال الجدول الزمني الذي تم إعداده ليشمل المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، متضمنًا الحالات المتوسطة المزمع إزالتها خلال المرحلة الثانية من الموجة 21.

وتبدأ المرحلة الثانية بمركز ومدينة فايد، السبت المقبل وتستمر لمدة ثلاث أيام ويتبعها باقي المراكز تباعًا.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعًا لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من الموجة 21 موجهًا بضرورة التخطيط الجيد وكذلك التنسيق المستمر للمراحل القادمة من الموجة 21 والتأكيد على إخطار جميع الجهات المعنية بتنفيذ الإزالات، كل في نطاقه من خلال المحاضر التنسيقية بين رؤساء المراكز والأحياء وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

موجهًا الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة وكذلك الأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسوِّل له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.