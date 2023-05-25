رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.. إنفوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع..







• نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التعدين

• أدعو إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة

• حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول

• يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين

• الدولة المصرية تحاول تعظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

• بقول لكل الناس والصندوق السيادى والبورصة المصرية، الحاجات اللى بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب

• المشروعات متاحة للطرح فى البورصة علشان ندى فرصة للمواطنين للاستثمار فى مجالات أخرى وبعوائد مضمونة

• للمستثمرين الأجانب: "إحنا معاكم علشان تخشوا.. ولو عايزين تخشوا لوحدكم تمام، أنا قلت الكلام ده من أول مشروع الرمال السوداء"

• المشاريع دى استثمارية بتجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصرى أو الخارج وبالعملة الحرة