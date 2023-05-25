اليوم السابع
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المشروعات اللى بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب

رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.. إنفوجراف

الخميس، 25 مايو 2023 01:15 م
رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، واستفسر الرئيس عبدالفتاح السيسى من رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، عن تكلفة إقامة 4 قطاعات لمصانع الكوارتز، ليرد المسؤول قائلا: "700 مليون دولار.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح المجمع..
 
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• نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التعدين
 
• أدعو إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة
 
• حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول
 
• يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين
 
• الدولة المصرية تحاول تعظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
 
• بقول لكل الناس والصندوق السيادى والبورصة المصرية، الحاجات اللى بنفتتحها متاحة للمستثمرين المصريين والأجانب
 
• المشروعات متاحة للطرح فى البورصة علشان ندى فرصة للمواطنين للاستثمار فى مجالات أخرى وبعوائد مضمونة 
 
• للمستثمرين الأجانب: "إحنا معاكم علشان تخشوا.. ولو عايزين تخشوا لوحدكم تمام، أنا قلت الكلام ده من أول مشروع الرمال السوداء"
 
• المشاريع دى استثمارية بتجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصرى أو الخارج وبالعملة الحرة

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