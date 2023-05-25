رئيس "مياه القناة" يتفقد أعمال تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار المتابعة والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها بمحافظات القناة "الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس".

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية لرئيس الشركة لموقع العمل بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب بمنطقة سرابيوم بالإسماعيلية فى اطار المتابعة الدورية لسير الأعمال والوقوف على الموقف التنفيذى للمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع مد شبكة مياه بطول 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى والكهرباء والاتصالات.

وأكد رئيس الشركة على ضرورة الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية من التوسعات ، والتنسيق الكامل والمستمر بين كافة الجهات وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمعرفة المعوقات والعمل على تذليلها فور اكتشافها.

وشدد اللواء عصمت على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال ، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.