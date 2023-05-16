رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان وضبط محاور الطرق

دمياط معتز الشربينى

تفقد اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة مشروعات إسكان جنه بالمجاورة 33 بالحى السادس يرافقه الساده مديرى الادارات ومديرى الشركات العاملة ووجه بعمل التنسيقات اللازمة طبقا لمحضر تنظيم أولويات تنفيذ الأعمال للحفاظ على معدلات التنفيذ وجودة الاعمال طبقا للبرامج الزمنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع والسور والبوابات بموقع 59 عمارة 77%.

وأكد على سرعة الانتهاء من أعمال التنسيق للطرق والمحاور المحيطة والمؤدية للمشروع لتتماشى مع النسق الحضارى والجمالي للمشروع.

وفى سياق متصل تفقد الطرق والمداخل والميادين الرئيسية للمدينة حيث وجه بضرورة وضع لوحات إرشادية على الطرق والمحاور الرئيسية وإعادة تأهيل اللوحات القائمة للارشاد للمدينة، لتعزيز السلامة المرورية ومخاطبة المارة من خلال الطريق بموقع المدينة حرصا على سلامة الجميع وذلك طبقا لرؤية التنسيق الحضارى والجمالي للمدينة .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارى تنفيذها واستكمال محاور التنمية بالمدن الجديدة.