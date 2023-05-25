اليوم السابع
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الخميس، 25 مايو 2023 09:51 ص
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رئيس المحكمة الدستورية يلتقى النائب العام الروسى ويتبادلان وجهات النظر فى المبادئ الدستورية

الخميس، 25 مايو 2023 09:40 ص
رئيس المحكمة الدستورية يلتقى النائب العام الروسى ويتبادلان وجهات النظر فى المبادئ الدستورية رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام الروسي
كتب إبراهيم قاسم

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اجتمع المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مع النائب العام لروسيا الاتحادية إيجور كراسنوف، خلال زيارته لمقر المحكمة الدستورية العليا على رأس وفد مكون من النائب العام المساعد وأعضاء بالنيابة العامة الروسية، والسفير الروسي بالقاهرة جورجي بوريسينكو، ولفيف من أعضاء السفارة، ورجال الأعلام، وقد حضر اللقاء نواب رئيس المحكمة الدستورية.
 
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي للمحكمة، إن اللقاء تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية بشأن حماية حقوق وحريات الأفراد في المجال الجنائي في كلا البلدين، وأوجه التعاون المشترك في المجالات القضائية المتعددة.
 
 

المحكمة الدستورية العليا

النائب العام الروسي

النائب العام لدولة روسيا الاتحادية



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