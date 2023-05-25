رئيس أشمون يقود حمله لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

المنوفية - محمد فتحى

قام ظهر اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة سعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وأحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بشن حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، وتنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار شن حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين.

وأكد النمر على استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع.

وشدد النمر على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.