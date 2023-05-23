رئيس مدينة أشمون يتفقد منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذ "ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بأشمون والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي، حيث تم الإشراف علي توزيع المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون، لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة، بالإضافة إلي فتح منافذ بكافة الوحدات المحلية القروية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض والمنافذ تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار .

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائيةوالمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين .

وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .