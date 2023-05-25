ديسانتيس منافس ترامب يجمع مليون دولار بعد ساعة من إعلان ترشحه لانتخابات 2024

كتبت: نهال أبو السعود

جمع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس مليون دولار في الساعة الأولى بعد أن أطلق حملته الرئاسية رسميا أمس الأربعاء ، بحسب ما قاله سكرتيره الصحفي.

وكتب بريان جريفين سكرتير ديسانتيس الصحفي على تويتر: "كان هناك الكثير من الحماس لرؤية الحاكم ديسانتيس لعودتنا الأمريكية العظيمة لدرجة أنه قام فعليًا بسابقة على الإنترنت .. واشنطن هي التالية.. جمع مليون دولار عبر الإنترنت في ساعة واحدة ... والعدد في ازدياد! "

يأتي هذا الإعلان بعد دخول ديسانتيس السباق على ترشيح الحزب الجمهوري لمنصب الرئيس بعد أشهر من التكهنات.

وقدم حاكم فلوريدا أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية في وقت سابق يوم الأربعاء قبل نشر مقطع فيديو رسمي لإطلاق الحملة على حسابه على تويتر.

وأجرى حاكم فلوريدا أيضًا محادثة مع ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر على المنصة لمناقشة ترشيحه، لكن الدردشة واجهت مشكلات صوتية وتقنية مرارًا وتكرارًا خلال المناقشة،حيث قام مئات الآلاف من مستخدمي تويتر بضبط المحادثة.

يحتل ديسانتيس باستمرار المرتبة الثانية بعد الرئيس السابق ترامب في استطلاعات الرأي بين المرشحين الجمهوريين الحاليين والمحتملين للرئاسة في عام 2024.

ينضم ديسانتيس إلى مسابقة جمهورية لتحديد ما إذا كانت زعامة الحزب الجمهوري ستنتقل من ترامب في عام 2024 حيث يعمل على استعادة البيت الأبيض من الرئيس جو بايدن.

إلى جانب ترامب ، يشمل المرشحون الحمهوريين في الانتخابات الامريكية 2024 سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، والسناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت ، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي ، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون. ومن المتوقع أن يعلن نائب الرئيس السابق مايك بنس ترشحه في الأسابيع المقبلة.