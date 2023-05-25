ترامب ينصح منافسه رون ديسانتيس بـ"زرع شخصية".. ويؤكد: غير مخلص

كتبت: نهال أبو السعود

انتقد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات المقبلة 2024 منافسه الجمهوري رون ديسانتيس قبل ساعات من إعلان الأخير اطلاق حملته الرئاسية رسميا.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال الذي يمتكله، موضحا سلسلة من المناصب التي عمل بها رون ديسانتيس كعضو في الكونجرس: "لا يمكن أن يفوز رون ديسانتيس في الانتخابات العامة او الحصول على الترشيح"

وتابع الرئيس السابق هجومه على ديسانتيس قائلا: " رون ديسانتيس بحاجة ماسة الى زرع شخصية .. وعلى حد علمي فهي عملية ليست متاحة طبيا بعد.. انه شخص غير مخلص"

وبالفعل، أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس تقديم أوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة عن الحزب الجمهوري، مطلقا بذلك معركته التي يتوقع أن تكون شرسة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعتبر حاكم فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري، وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس الحالي جو بايدن.

يلاحق ترامب وحلفاؤه ديسانتيس منذ شهور ، وهي هجمة تزامنت مع انخفاض ملحوظ في مكانة حاكم فلوريدا في الاقتراع الوطني المبكر للغاية.

من جانبه تجنب ديسانتيس الدخول في جدل مباشر مع ترامب على الرغم من انه من المتوقع ان يتغير ذلك مع بدء السباق الرئاسي، قال ديسانتيس في مارس عن رد فعله حول هجوم ترامب المتكرر: "أعني أنه يمكنك مناداتي بأي شيء تريده ، طالما أنك تدعوني أيضًا فائزًا لأن هذا ما تمكنا من القيام به في فلوريدا ، هو وضع الكثير من النقاط على السبورة وأخذ هذه الحالة حقًا إلى المستوى التالي ".

ووفقا للتقرير، يتمتع ترامب في الوقت الحالي بقيادة هائلة بين الجمهوريين فيما يخص الترشح لانتخابات 2024 فلا لدى العديد من الناخبين الجمهوريين آراء إيجابية تجاه ترامب.