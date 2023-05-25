دراسة تكشف خطورة الإصابة بفطر "البقع البيضاء"

كتبت رانيا عامر

انتشار الإصابة بفطر "البقع البيضاء" بين الأشخاص فى الولايات المتحدة دفع خبراء الصحة إلى إدراك خطورة الأمر وأعلانهم اتخاذ تدابير احترازية بين المواطنين، وفقا لما نشره "تي أونلاين".

وأظهرت دراسة جديدة أن عدد الإصابات بفطر "البقع البيضاء"، المقاوم للأدوية يتزايد فى ألمانيا، ويحث الخبراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات احترازية، وتثير هذه الفطريات الطفيلية، وتسمى "الكانديدا أوريس"، قلقا متزايدا للعلماء فى ألمانيا، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بها، خصوصا وأنها تسبب أمراضا خطيرة.

ووجد الأطباء انتشار حالات الإصابة بعدوى فطر البقع البيضاء داخل المدن الألمانية، قد زادت خلال السنوات القليلة الماضية، ووجدوا أيضا أن العدد الإجمالي للإصابات بفطر البقع البيضاء أقل مما هو عليه في البلدان الأوروبية الأخرى كإسبانيا أو إيطاليا أو بريطانيا.

ومن جانبه حذر الباحث ألكساندر يوهان، وهو أحد المشاركين في الدراسة الجديدة المنشورة في صحيفة الأطباء في ألمانيا، من أن الأعداد الحقيقية أكبر من المسجلة، لأنه يجب افتراض أن عددا كبيرا من الحالات لم يتم الإبلاغ عنها، لأن الحالات في ألمانيا لم يتم تسجيلها بالكامل في أي قاعدة بيانات.

وأوضح الباحث الكساندر مدى خطورة الإصابة بفطر البقع قد تكون الإصابة قاتلة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لأن الفطر يمكن أن يطور مقاومة لجميع مضادات الفطريات الموجودة حاليا داخل الجسم ، مما يجعل علاج المصابين به صعبا للغاية. واحيانا تؤدي الإصابة به إلى تسمم الدم وتلف شديد في الأعضاء، ما يتسبب في الوفاة، وهذا لذوي المناعة الضعيفة.