بقع بيضاء على الوجه من أعراض النخالية البيضاء.. اعرف الفرق بينها وبين البهاق

كتبت فاطمة خليل

النخالية البيضاء من الأمراض الجلدية التى تتسبب فى ظهور البقع البيضاء على الجلد، وتصيب عادةً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا، والذين تظهر عليهم بقع على الوجه وبقع مستديرة من الجلد الفاتح يمكن أن تظهر فى أجزاء أخرى من الجسم، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الأطباء لمرض النخالة البيضاء، بحسب موقع "very well health".

أعراض مرض النخالية البيضاء

تتسبب النخالية البيضاء فى ظهور بقع فاتحة اللون أو بيضاء على الجلد فى أغلب الأحيان، توجد على الخدين، لكن يمكن أن تظهر أيضًا على الرقبة والصدر والظهر والذراعين، تشمل الأعراض:

- بقع وردية أو حمراء تتلاشى لتصبح أفتح من الجلد المعتاد

- بقع بيضاء في شكل دائري أو بيضاوي

- حدود غير محددة تمتزج تدريجيًا في الجلد المصطبغ بشكل طبيعي

- بقع متقشرة ومثيرة للحكة في الجلد

- غالبًا ما تكون البقع نفسها مرتفعة وقد تكون متقشرة تكون القشور أكثر وضوحًا خلال أشهر الشتاء عندما يكون الهواء أكثر جفافًا.

وخلال فصل الصيف، يمكن أن يكون من السهل رؤية البقع عند تسمير البشرة الأخرى، ليست مؤلمة ، لكنها قد تسبب حكة خفيفة.

تشخيص النخالية البيضاء

عادة يمكن لطبيبك تشخيص النخالية البيضاء بمجرد النظر إلى الطفح الجلدى للبقع البيضاء على الوجه، أو أجزاء أخرى من الجسم ، أثناء مراجعة الأعراض والتاريخ الطبي لطفلك.

غالبًا ما يتم الخلط بين النخالية البيضاء والسعفة المبرقشة، حيث يتسبب نمو الفطريات على الجلد في ظهور آفات بيضاء غير مكتملة، ومع ذلك ، هناك عدة طرق للتمييز بين الاضطرابين:

- يستخدم فحص مصباح Wood ضوءًا فوق بنفسجيًا محمولًا (UV) لإبراز الاختلافات في لون البشرة وعادة ما يستخدم في عيادة طبيب الأمراض الجلدية في غرفة مظلمة.

- يمكن استخدام هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) لتشخيص الالتهابات الفطرية ، مثل السعفة المبرقشة أو غيرها من الحالات الفطرية مثل السعفة الجسدية (القوباء الحلقية) وفحصها تحت المجهر.

الفرق بين النخالية البيضاء والبهاق

يمكن أيضًا الخلط بين النخالية البيضاء والبهاق، وهو مرض مناعى ذاتى حيث يفقد الصباغ في بعض بقع الجلد ومع ذلك ، فإن البهاق له حدود مميزة للغاية، ما سيساعد الطبيب على التمييز بين الاثنين.

النخالية البيضاء تتميز بهذه الأعراض

حدود أكثر ليونة وغير واضحة

تكون البقع أفتح من الجلد المحيط بها، لكنها ليست ناقصة الصباغ تمامًا

المناطق المصابة الأصغر

فى حين أن أعراض البهاق تتميز بالآتى:

- حدود مميزة للغاية

- عادة ما تكون البقع بيضاء قاتمة اللون (فقدان كامل للتصبغ)

- مناطق متأثرة أكبر

- تظهر بقع البهاق أولاً على الأجزاء المعرضة للشمس من الجسم يمكن أن يحدث غالبًا بعد حدث مثير مثل حروق الشمس. يمكن أن ينتشر بعد ذلك إلى الإبطين والعينين والأعضاء التناسلية.

تتطور النخالية البيضاء أيضًا في المناطق المعرضة للشمس. ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كان التعرض لأشعة الشمس هو الذي يتسبب في حدوث هذه الحالة.

يمكن الخلط بين النخالية البيضاء والحالات الجلدية الأخرى، مثل الالتهابات الجلدية الفطرية أو البهاق يمكن أن يساعد الفحص البدني وبعض الاختبارات التشخيصية في تحديد نوع اضطراب الجلد الذي يؤثر على طفلك.