خطوات تخفف من اضطرابات الجهاز الهضمى

كتبت رانيا عامر

يعانى العديد من الأفراد من اضطرابات فى الجهاز الهضمى، والتى تتمثل فى انتفاخات المعدة والغازات المتتالية، والتى غالبًا ما يمكن تفاديها باتباع خطوات سهلة، دون استشارة طبية، وذلك وفقا لما نشرته شبكة سى إن إن.

7 خطوات ستساعدك فى تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمى

1. تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم

2. مضغ الطعام جيدًا

3. شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

4. عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية

5. تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

6. تناول الزبادي لأنها تحتوي على البكتيريا النافعة "البروبيوتك"

7. ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من أنواع الرياضة.

وأكدت معظم الدراسات الحديثة أن الإمساك أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، وقد يشعر الشخص بالانتفاخ بشكل مفرط بسبب الإمساك، أو الغازات، أو حتى نتيجة ابتلاع الهواء بشكلٍ مفرط، لذا نصح الأطباء باستخدام طرق لتخفيف الانتفاخ والغازات.

طرق لتخفيف الانتفاخ والغازات

1. تناول الشوفان بانتظام

2. تناول ملعقة كبيرة من بذور الكتان (سواءً كاملة أو مطحونة) يوميًا

3. تجنب الأطعمة التى يصعب هضمها، مثل الكرنب، والبروكلى، والقرنبيط، والفاصولياء، والبصل، والفاكهة المُجفّفة

4. تجنب المنتجات التى تحتوى على المحلى الصناعى السوربيتول

5. استهلاك مشروب النعناع