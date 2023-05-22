جامعة المنصورة الجديدة تنظم زيارة ميدانية لطلاب هندسة البترول لشركات إسالة الغاز

الدقهلية :محمد الحبشي

نظمت كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة ، زيارة ميدانية لطلاب برنامج البترول والغاز إلى شركة إسالة الغاز الطبيعى بدمياط.

بدأت الزيارة بجولة الطلاب وأعضاء الهيئة المعاونة المرافقين لهم، والمكونة من محمد محسن الخولى مدرس مساعد بكلية الهندسة، بسنت احمد رمضان المعيدة بكلية الهندسة.

وتم إلقاء 3 محاضرات استهلت بمحاضرة عن نظرة عامة على مجال الغاز الطبيعى والاستثمارات الخاصة به وأعقبها محاضرة عن أنظمة الـsaftey وأهميتها بمواقع البترول والغاز وأهمية الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة بالموقع.

اختتم اللقاء بمحاضرة عن محطة الإسالة بالمصنع ومكوناتها، حيث تعرف الطلاب على أجزاء المحطة وأهمية كل جزء فيها.

رافق مهندسي الشركة الطلاب فى جولة داخل محطة الإسالة للتعرف عن قرب على مكونات المحطة، وقد اختتم اليوم بتقديم شهادة شكر لجامعة المنصورة الجديدة وكذلك درع الشركة لعميد كلية الهندسة الدكتور وائل صديق.

وأضاف الدكتور وائل صديق عميد كليه الهندسه، أن الزيارات الميدانية للطلاب تأتى تحقيقا لرؤية جامعة المنصورة الجديدة، بربط الطلاب بسوق العمل منذ اللحظة الأولى لالتحاقهم بالجامعة، طبقا لتعليمات رئيس الجامعة، واللافت ان الطلاب المشاركين طلاب بالمستوى الاول ببرنامج البترول والغاز بهندسه المنصوره الجديده.

ونقلت الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج بكلية الهندسة، شكر وتحيات رئيس الجامعة، وعميد الكلية لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعى على تعاونهم المثمر وحسن الاستضافه للطلاب و الوفد المرافق لهم.

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق عميد كليه الهندسه جامعه المنصورة الجديده، الدكتورة سارة البهلول مدير البرامج بكلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة.