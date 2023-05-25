حملات مكثفة لرفع التراكمات والحيوانات النافقة فى ترعة السواحل بأرمنت الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن تنظيم حملات مكثفة بالتعاون مع رجال ري أرمنت، للعمل على حل مشكلات وشكاوى المواطنين فى تراكم القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة فى ترعة السواحل بنجع دنقل، حيث تم رفع أطنان من تلك التراكمات لخدمة الأهالى وحماية صحتهم.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، لـ"اليوم السابع"، إنه فور تلك شكاوى من الأهالي على مدار اليومين الماضيين، يفيد بوجود مشكلة لديهم في ظهور كميات من التراكمات للقمامة والحيوانات النافقة على ترعة السواحل بنجع دنقل، تم التحرك بالتعاون مع المهندسة صفاء محمد برعى مدير هندسة رى أرمنت، وتم العمل على رفع تلك التراكمات لتنظيف الترعة وخدمة الأهالى وحماية صحتهم وصحة أطفالهم، موجهاً الشكر لمسئولى الري بأرمنت على دورهم الكبير فى تلك الحملات اليومية، متمنياً من جميع الإدارات بالمركز بالتعاون مع مجلس المدينة فى حل جميع شكاوى وطلبات المواطنين.

كما استكمل رجال مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بقيادة العميد عادل شرشر رئيس المدينة، حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة بالطريق، وإجراء ترميمات وإصلاحات فى الطرق بمختلف أرجاء مركز أرمنت، مما أسفر عن رفع 6 طن مخلفات وقمامة على مدار العمل في الحملات وتجميل الشوارع المختلفة، حيث قامت إدارة النظافة والتجميل بالمركز، بالعمل على تمهيد وترميم وفرد تربة زلطية بشوارع (أبو بكر الصديق والكنيسة والسوق حتى منطقة مسجد القارط) فى منطقة أرمنت الحيط، كما قامت أيضاً بحملة نظافة بشوارع أرمنت الحيط، وتم رفع 6 طن مخلفات وقمامة وأتربة، وذلك تحت إشراف مدير المرافق بالمركز ووكيل مرافق أرمنت الحيط ومشرفي النظافة ومعدات المركز.



المخلفات والتراكمات على ترعة السواحل بمدينة أرمنت



حملات مكثفة لرفع التراكمات والحيوانات النافقة فى ترعة السواحل



رفع التراكمات والحيوانات النافقة فى ترعة السواحل بمدينة أرمنت



