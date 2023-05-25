حبس تشكيل عصابى من 4 متهمين قبل توزيعهم 6 كيلو حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام، لمخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، ونشاط المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين لثلاثه منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الاجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائهم بإمكان متفرقة بالمحافظة.

على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث والقى القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,370 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته أقرو بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها على عملائهم للتربح منها، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.